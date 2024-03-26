Смирнов Станислав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1937
Дата смерти01.10.?
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937
Отец: Смирнов Петр
Бракосочетание
Около 1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.10.?