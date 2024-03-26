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Смирнов Станислав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1937

Дата смерти

01.10.?

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1937

Отец: Смирнов Петр

Мать: Смирнова София Константиновна

Бракосочетание
Около 1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.?
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