Лактионова Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лактионов Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Лактионов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Лактионов Иван Николаевич
Отец ребёнка: Лактионов Николай Дмитриевич
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно