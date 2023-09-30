Лактионова Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лактионова Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лактионов Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Лактионов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лактионов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лактионов Николай Дмитриевич

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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