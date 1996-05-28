Колесников Пётр Андреевич
Место рождения
Дата рождения16.10.1907
Дата смерти28.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960 по 1996
Место жительства
По 1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.05.1996