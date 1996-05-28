Колесников Пётр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Пётр Андреевич

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Место рождения

Старощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

16.10.1907

Дата смерти

28.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Старощербиновская, Щербиновский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
С 1960 по 1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
По 1960
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
28.05.1996
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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