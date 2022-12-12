Титевалова (Колупаева) Александра Акимовна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Рождение ребёнка
1937
Сын: Титевалов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Колотовкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Палкина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Русанова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич
Место жительства
Неизвестно
Белово Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно