Титевалова (Колупаева) Александра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титевалова (Колупаева) Александра Акимовна

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Место рождения

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Колупаев Аким (Яким) Петрович

Мать: Колупаева Дарья Ксенофонтовна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1937

Сын: Титевалов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Колотовкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Палкина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Русанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Титевалов Григорий Фадеевич

Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
Неизвестно
Белово Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титевалов Григорий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
Ребриха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
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