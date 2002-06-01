Костин Иван Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1931
Дата смерти?.06.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1958
Рождение ребёнка
07.05.1969
Рождение ребёнка
07.05.1969
Смерть
?.06.2002