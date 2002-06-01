Костин Иван Ананьевич 19.07.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Костин Иван Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1931

Дата смерти

?.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.05.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Костина (Усова) Клавдия Дмитриевна

Смерть
?.06.2002

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