Одоевский Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одоевский Владимир Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.08.1804

Дата смерти

11.03.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1804 по 1826
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1826 по 1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1846 по 1869
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.03.1869
Москва, город федерального значения Москва
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