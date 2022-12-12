Одоевский Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения13.08.1804
Дата смерти11.03.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1804 по 1826
Место жительства
С 1826 по 1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1846 по 1869
Смерть
11.03.1869