Воеводин Григорий Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводин Григорий Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воеводин Данил Федотович

Мать: Елена (Алёна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Федоня Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воеводина Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Федоня Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федоня Викторовна

Место жительства
Неизвестно
Новочунка, Чунский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
Новочунка, Чунский муниципальный район, Иркутская область

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