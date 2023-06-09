Воеводин Григорий Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Воеводин Данил Федотович
Мать: Елена (Алёна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Федоня Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воеводина Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Федоня Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федоня Викторовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно