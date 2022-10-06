Кафтанчиков Иван Георгиевич
Место рожденияСтаница Новотроицкая Забайкальской области
Дата рождения08.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869
Станица Новотроицкая Забайкальской области
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Кафтанчиков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
09.03.1907
Сын: Кафтанчиков Николай Иванович
Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
26.10.1927
Сын: Кафтанчиков Вениамин Иванович
Мать ребёнка: не указана
Харбин, Маньчжурия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кафтанчикова Неизвестно Ивановна
Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна
Смерть
Неизвестно