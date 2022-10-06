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Кафтанчиков Иван Георгиевич

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Место рождения

Станица Новотроицкая Забайкальской области

Дата рождения

08.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1869

Отец: Кавтанчиков Егор (Георгий) Маркович

Мать: Кавтанчикова Агрипина Николаевна

Станица Новотроицкая Забайкальской области
Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Кафтанчиков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
09.03.1907

Сын: Кафтанчиков Николай Иванович

Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
26.10.1927

Сын: Кафтанчиков Вениамин Иванович

Мать ребёнка: не указана

Харбин, Маньчжурия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кафтанчикова Неизвестно Ивановна

Мать ребёнка: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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