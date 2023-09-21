Кузина Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: мария

Отец ребёнка: Кузин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: виктор

Отец ребёнка: Кузин Петр

Рождение ребёнка
20.01.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузин Петр

Тула, город Тула, Тульская область

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