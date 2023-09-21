Кузина Агрипина
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: мария
Отец ребёнка: Кузин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: виктор
Отец ребёнка: Кузин Петр
Рождение ребёнка
20.01.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузин Петр
Тула, город Тула, Тульская область