Зубова (Глебова) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1937
Дата смерти25.09.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байдукова (Зубова) Галина Геннадьевна
Отец ребёнка: Зубов Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Севостьянова (Зубова) Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Зубов Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Около 1959
Смерть
25.09.1982