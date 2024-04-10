Зубова (Глебова) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубова (Глебова) Анна Афанасьевна

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

25.09.1937

Дата смерти

25.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1937

Отец: Глебов Афанасий Прокофьевич

Мать: Глебова Анна Дмитриевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдукова (Зубова) Галина Геннадьевна

Отец ребёнка: Зубов Геннадий Михайлович

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Севостьянова (Зубова) Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Зубов Геннадий Михайлович

Валуйки, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1959

Муж: Зубов Геннадий Михайлович

Смерть
25.09.1982
Валуйки, Валуйский, Белгородская область

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