Плотников Виталий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Виталий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Александр Витальевич

Мать ребёнка: Плотникова Наталия Валерьевна

Рождение ребёнка
25.06.1992

Дочь: Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Плотникова Наталия Валерьевна

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