Плотников Виталий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Александр Витальевич
Мать ребёнка: Плотникова Наталия Валерьевна
Рождение ребёнка
25.06.1992
Дочь: Смирнова (Плотникова) Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Плотникова Наталия Валерьевна