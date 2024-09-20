Широков Дмитрий Григорьев
Место рождения
Дата рождения25.10.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
25.10.1891 ст.
фонд №173, опись №16, дело №781, стр. 212 Того же поселка казакъ Трофимъ Ивановъ Каргинъ и казачья жена Надежда Егорова Абрамова.
Поручитель
28.01.1913 ст.
Абрамовка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Абрамовской волости крестьянинъ Василій Максимовъ Марсаковъ , пра вославный - 21 Города Илецкой За щиты мѣщанская дочь . дѣвица , Алексан дра Ѳеодорова Протасова , православная - 17 (ОГАОО), фонд №1... Показать все
Смерть
Неизвестно