Кануков Шахан-Гирей Акоевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануков Шахан-Гирей Акоевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Кануков Ампе

Мать ребёнка: Канукова Газ

Рождение ребёнка
1792

Сын: Кануков Ахмат

Мать ребёнка: Канукова Газ

Рождение ребёнка
1799

Сын: Кануков Цицо

Мать ребёнка: Канукова Газ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кануков Алхаст

Мать ребёнка: Канукова Газ

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канукова Газ

Смерть
Неизвестно
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