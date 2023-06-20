Коврижных Мартель Коврижных
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Коврижных Никифор - предполагаемый сын
Мать: Ирина
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1805
Сын: Коврижных Федот Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Екатерина Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акилина Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Васса Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно