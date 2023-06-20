Коврижных Мартель Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Мартель Коврижных

Коврижных Мартель Коврижных

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Коврижных Никифор - предполагаемый сын

Мать: Ирина

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1805

Сын: Коврижных Федот Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Екатерина Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акилина Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Васса Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Акилина Коврижных

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость Починок 2-й Коврижский
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close