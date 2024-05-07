Пигарева (Гусева) Людмила Владимировна 12.05.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пигарева (Гусева) Людмила Владимировна

Место рождения

Ревда, Ревда, Свердловская область

Дата рождения

12.05.1952

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Ревда, Ревда, Свердловская область
Бракосочетание
23.03.1973

Муж: Пигарев Александр Николаевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.07.1973

Сын: Пигарев Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пигарев Александр Николаевич

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1982

Дочь: Пигарева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Пигарев Александр Николаевич

Новополоцк, Витебская область
Смерть
19.04.1991
Новополоцк, Витебская область

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