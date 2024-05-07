Пигарева (Гусева) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.05.1952
Дата смерти19.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.03.1973
Рождение ребёнка
26.07.1973
Сын: Пигарев Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пигарев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
06.09.1982
Дочь: Пигарева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пигарев Александр Николаевич
Смерть
19.04.1991