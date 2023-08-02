Молотков Афанасий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молотков Афанасий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1924

Дочь: Молоткова Анфиса Афанасьевна

Мать ребёнка: Синельникова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синельникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молоткова Анна

Мать ребёнка: Синельникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молотков Андрей

Мать ребёнка: Синельникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молотков Николай

Мать ребёнка: Синельникова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молоткоа Аким

Мать ребёнка: Синельникова Любовь

Смерть
Неизвестно
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