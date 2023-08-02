Молотков Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.09.1924
Дочь: Молоткова Анфиса Афанасьевна
Мать ребёнка: Синельникова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молоткова Анна
Мать ребёнка: Синельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молотков Андрей
Мать ребёнка: Синельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молотков Николай
Мать ребёнка: Синельникова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молоткоа Аким
Мать ребёнка: Синельникова Любовь
Смерть
Неизвестно