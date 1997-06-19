Кортусова Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1921
Дочь: Филимонова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович
Бракосочетание
?.04.1941
Муж: Рыбин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шихова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно