Кортусова Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кортусова Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1921

Дочь: Филимонова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кортусов Леонид Иванович

Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович

Бракосочетание
?.04.1941

Муж: Рыбин ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шихова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кортусов Иван Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кортусов Иван Семенович

Смерть
Неизвестно
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