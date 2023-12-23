Ныров Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ныров Владимир Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1988

Отец: Ныров Сергей Куприянович

Мать: Нырова Людмила Васильевна

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