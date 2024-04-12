Кириленко/Кириченко/ Евфросиния Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияПосле 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
После 1824
Рождение ребёнка
22.10.1847
Сын: Кириленко / Кириченко / Аверий Исаакович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1847г. лист № 21,зап.№ 50, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2376
Бракосочетание
До 1847
Рождение ребёнка
10.07.1850
Сын: Кириленко / Кириченко / Леонтий Исаакович
Отец ребёнка: Кириленко / Кириченко / Исаак Емельянович
Покровская церковь с.Гребенки м/к 1850г. лист № 904,зап.№ 24, ЦГИАК/г.Киев/, Ф - 0127-1012-2385.
Смерть
Неизвестно