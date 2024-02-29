Мишина (Гребнёва) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишина (Гребнёва) Елена Юрьевна

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Место рождения

р.п Рудня Руднянского района Волгоградской области

Дата рождения

28.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1984

Отец: Гребнёв Юрий Фёдорович

Мать: не указана

р.п Рудня Руднянского района Волгоградской области
Бракосочетание
08.08.2005

Муж: Мишин Дмитрий Владимирович

г.Камышин Волгоградской области
Рождение ребёнка
17.03.2006

Сын: Мишин Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий Владимирович

р.п. Рудня Руднянского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
11.06.2014

Сын: Мишин Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Мишин Дмитрий Владимирович

г. Волгоград
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