Мишина (Гребнёва) Елена Юрьевна
Место рожденияр.п Рудня Руднянского района Волгоградской области
Дата рождения28.04.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1984
Отец: Гребнёв Юрий Фёдорович
р.п Рудня Руднянского района Волгоградской области
Бракосочетание
08.08.2005
г.Камышин Волгоградской области
Рождение ребёнка
17.03.2006
Сын: Мишин Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий Владимирович
р.п. Рудня Руднянского района Волгоградской области
Рождение ребёнка
11.06.2014
Отец ребёнка: Мишин Дмитрий Владимирович
г. Волгоград