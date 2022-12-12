Петряшова Катерина Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшова Катерина Власова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1866 ст.

Дочь: Хиония Петрова

Отец ребёнка: Петряшов Петр Матфеев

Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 240 об
Место жительства
04.04.1866 ст.
Плесо, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 240 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшов Петр Матфеев

Смерть
Неизвестно
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