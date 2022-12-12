Петряшова Катерина Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1866 ст.
Дочь: Хиония Петрова
Отец ребёнка: Петряшов Петр Матфеев
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 240 об
Место жительства
04.04.1866 ст.
ВУЦА ф. 146, оп.1, д. 77. л. 240 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно