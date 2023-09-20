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Корноухов Иван Васильевич

Место рождения

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

25.11.1894

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Корноухов Василий Артемьевич

Мать: Корноухова Анна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корноухова Степанида Матвеевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Краснова (дев.Корноухова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Корноухов Иван Иванович

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Корноухов Яков Иванович

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.03.1860

Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна

Черкасское, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.11.1894

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