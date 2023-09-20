Корноухов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смерти25.11.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Корноухов Василий Артемьевич
Мать: Корноухова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (дев.Корноухова) Анисья Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Краснова (дев.Корноухова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна
Рождение ребёнка
03.03.1860
Дочь: (дев.Корноухова) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Корноухова Степанида Матвеевна
Смерть
25.11.1894