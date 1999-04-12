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Харченко Василий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1914

Дата смерти

12.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914

Отец: Харченко Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1941

Сын: Харченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Харченко Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
21.09.1952

Дочь: Рубцова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Харченко Анна Яковлевна

Смерть
12.04.1999

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