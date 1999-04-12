Харченко Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1914
Дата смерти12.04.1999
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1914
Отец: Харченко Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1941
Сын: Харченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Харченко Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
21.09.1952
Дочь: Рубцова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Харченко Анна Яковлевна
Смерть
12.04.1999