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Жердев Александр Петрович

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Место рождения

Константиновское, Петровский, Ставропольский край

Дата рождения

1962

Пол

Мужской

Отец

Около 1937 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Жердев Петр

Мать: Каретникова Нина Николаевна

Константиновское, Петровский, Ставропольский край
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