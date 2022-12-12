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Жердев Александр Петрович
Жердев Александр Петрович
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Место рождения
Константиновское
, Петровский, Ставропольский край
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Жердев Петр
Около 1937 г.р.
Мать
Каретникова Нина Николаевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Жердев Петр
Мать:
Каретникова Нина Николаевна
Константиновское
, Петровский, Ставропольский край
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