Филиппова Мария Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Мария Анатольевна

Филиппова Мария Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппов Анатолий Павлович

Мать: Филиппова Фаина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close