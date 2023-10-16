Вьялкина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1927
Дочь: Вера Афанасьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
29.08.1932
Дочь: Лида Афанасьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович
Рождение ребёнка
26.02.1935
Дочь: Зоя Афанасьевна
Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно