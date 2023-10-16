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Вьялкина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1927

Дочь: Вера Афанасьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.08.1932

Дочь: Лида Афанасьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.02.1935

Дочь: Зоя Афанасьевна

Отец ребёнка: Вьялкин Афанасий Егорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Афанасий Егорович

Смерть
Неизвестно
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