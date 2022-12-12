Мавра Корнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМавра Корнеева

Мавра Корнеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Артемьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.09.1838

Дочь: Екатерина Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Артемьев

Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульян Артемьев

Место жительства
Неизвестно
Галеевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close