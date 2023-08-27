Бабушкин Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1963

Отец: Бабушкин Владимир Алексеевич

Мать: Бабушкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна

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