Бабушкин Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1963
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1963
Отец: Бабушкин Владимир Алексеевич
Мать: Бабушкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабушкина Татьяна