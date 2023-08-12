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Пушная Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912

Отец: Пушной Герасим

Мать: Пушная Одарка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Александр Павлович

Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалёва Валентина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.12.1939

Дочь: Ковалёва Нина Павловна

Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1942

Дочь: Ковалёва Виктория Павловна

Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович

Рождение ребёнка
18.10.1947

Сын: Ковалёв Павел Павлович

Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович

Смерть
Неизвестно

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