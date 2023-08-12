Пушная Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1912
Отец: Пушной Герасим
Мать: Пушная Одарка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Александр Павлович
Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалёва Валентина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.12.1939
Дочь: Ковалёва Нина Павловна
Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1942
Дочь: Ковалёва Виктория Павловна
Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1947
Отец ребёнка: Ковалёв Павел Федорович
Смерть
Неизвестно