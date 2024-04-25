Мурзин Трофим Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Мурзина) Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Мурзина) Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова
Смерть
Неизвестно