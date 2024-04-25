Мурзин Трофим Петров 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзин Трофим Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Мурзин Петр Егоров

Мать: Мурзина (Свалова) Ульяна Максимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурзина Степанида Семенова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Мурзина) Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мурзин Федор Трофимов

Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова

Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Мурзина) Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Мурзина Степанида Семенова

Смерть
Неизвестно

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