Захарова (Ильина) Людмила Петровна 27.03.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Захарова (Ильина) Людмила Петровна

Место рождения

Кизел, Пермский край, Российская Федерация

Дата рождения

27.03.1941

Дата смерти

?.08.2024

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизел, Пермский край, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Георгиевич

Южноуральск, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Александр Георгиевич

Смерть
?.08.2024
Ломоносов, Ленинградская область, Российская Федерация

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