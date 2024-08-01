Захарова (Ильина) Людмила Петровна
Место рожденияКизел, Пермский край, Российская Федерация
Дата рождения27.03.1941
Дата смерти?.08.2024
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Кизел, Пермский край, Российская Федерация
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
21.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Александр Георгиевич
Южноуральск, Челябинская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Александр Георгиевич
Смерть
?.08.2024
Ломоносов, Ленинградская область, Российская Федерация