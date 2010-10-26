Вязьмитина (Рычкова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1924
Дата смерти26.10.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1949
Сын: Вязьмитин Валерий Викторович
Отец ребёнка: Вязьмитин Виктор Иванович
Тульская обл.
Смерть
26.10.2010
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище