Вязьмитина (Рычкова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязьмитина (Рычкова) Людмила Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1924

Дата смерти

26.10.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1949

Сын: Вязьмитин Валерий Викторович

Отец ребёнка: Вязьмитин Виктор Иванович

Тульская обл.
Смерть
26.10.2010
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище
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