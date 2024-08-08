Буров Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буров Михаил

Место рождения

д. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1917

Жена: Бурова (Burova) Наталья

Рождение ребёнка
20.08.1920

Дочь: Жвакина (Бурова (Burova)) Александра

Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья

Смерть
Неизвестно

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