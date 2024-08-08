Буров Михаил
Место рожденияд. Хмельники, Краснинской волости, Юхновского уезда, Калужской губернии
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1917
Жена: Бурова (Burova) Наталья
Рождение ребёнка
20.08.1920
Дочь: Жвакина (Бурова (Burova)) Александра
Мать ребёнка: Бурова (Burova) Наталья
Смерть
Неизвестно