Ключерова Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключерова Анна Терентьевна
Отец ребёнка: Ключеров Терентий Ефимович
Рождение ребёнка
26.01.1918
Дочь: Аксёнова (Ключерова) Клавдия Терентьевна
Отец ребёнка: Ключеров Терентий Ефимович
Смерть
Неизвестно