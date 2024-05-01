Ключерова Ксения Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ключерова Ксения Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ключеров Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключерова Анна Терентьевна

Отец ребёнка: Ключеров Терентий Ефимович

Рождение ребёнка
26.01.1918

Дочь: Аксёнова (Ключерова) Клавдия Терентьевна

Отец ребёнка: Ключеров Терентий Ефимович

Смерть
Неизвестно

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