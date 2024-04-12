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Гаврилова Анна Филимоновна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Гаврилов Василий Иванович

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Оглоблина Прасковья Мешкова

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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