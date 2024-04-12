Гаврилова Анна Филимоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Рождение ребёнка
1838
Сын: Гаврилов Василий Иванович
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Оглоблина Прасковья Мешкова
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Гаврилов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно