Ионинская Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Ионинский Николай Варламович
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
30.03.1910
Сын: Ионенский Никита Варламович
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ионинский Дмитрий Варламович
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ионинский Григорий Варламович
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионинская Зоя Варламовна
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионинская Степанида Варламовна
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионинская Елизовета Варламовна
Отец ребёнка: Ионинский Варлам
Смерть
Неизвестно