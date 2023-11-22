Ионинская Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИонинская Устинья

Ионинская Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Ионинский Николай Варламович

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
30.03.1910

Сын: Ионенский Никита Варламович

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ионинский Дмитрий Варламович

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ионинский Григорий Варламович

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионинская Зоя Варламовна

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионинская Степанида Варламовна

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ионинская Елизовета Варламовна

Отец ребёнка: Ионинский Варлам

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close