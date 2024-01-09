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(Дольник) Макрина Семеновна

Место рождения

Жукотки, Чернігівська область

Дата рождения

19.07.1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903

Отец: Дольник Семеон Трофимович

Мать: Дольник (Шевченко) Сигклитикия Иоанновна

Жукотки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бивалькевич Илларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бивалькевич Илларион

Рождение ребёнка
10.08.1936

Сын: Бивалькевич Александр Илларионович

Отец ребёнка: Бивалькевич Илларион

Рождение ребёнка
1941

Сын: Бивалькевич Владимир Илларионович

Отец ребёнка: Бивалькевич Илларион

Смерть
1990

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