(Дольник) Макрина Семеновна
Место рождения
Дата рождения19.07.1903
Дата смерти1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бивалькевич Илларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бивалькевич Илларион
Рождение ребёнка
10.08.1936
Сын: Бивалькевич Александр Илларионович
Отец ребёнка: Бивалькевич Илларион
Рождение ребёнка
1941
Сын: Бивалькевич Владимир Илларионович
Отец ребёнка: Бивалькевич Илларион
Смерть
1990