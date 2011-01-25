Фахретдинов Рашит Гиляевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахретдинов Рашит Гиляевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1941

Дата смерти

25.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Ново-Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.2011
Причина смерти: Болезнь
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