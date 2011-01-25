Фахретдинов Рашит Гиляевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1941
Дата смерти25.01.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Ново-Мусино, Куюргазинского района, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.2011
Причина смерти: Болезнь