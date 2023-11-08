Трунова (Дерябина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трунова (Дерябина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1970

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1967 г.р.

Дети

1990 г.р.
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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1970

Отец: Дерябин Николай Иванович

Мать: Дерябина Раиса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трунов Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
21.11.1990

Сын: Трунов Михаил Евгеньевич

Отец ребёнка: Трунов Евгений Васильевич

Птичье, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трунов Евгений Васильевич

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