Трунова (Дерябина) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.11.1990
Отец ребёнка: Трунов Евгений Васильевич
Птичье, Изобильненский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трунов Евгений Васильевич