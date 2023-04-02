Фахрисламова Сагазат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрисламова Миннкамал Фахрисламовна
Отец ребёнка: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фахрисламов Миннахмат Фахрисламович
Отец ребёнка: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно