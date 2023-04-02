Фахрисламова Сагазат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахрисламова Сагазат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрисламова Миннкамал Фахрисламовна

Отец ребёнка: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фахрисламов Миннахмат Фахрисламович

Отец ребёнка: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фахрисламов Фахрислам Габтрахманович

Смерть
Неизвестно
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