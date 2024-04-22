Гультяева Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1885 ст.
Дочь: Киселёва Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гультяев Василий Алексеевич
Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно