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Гультяева Екатерина Павловна

Место рождения

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Долосцо, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Муж: Гультяев Василий Алексеевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1885 ст.

Дочь: Киселёва Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гультяев Василий Алексеевич

Кагадово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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