Бахвалов Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.08.1911
Дата смерти17.06.1990
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911
Рождение ребёнка
13.08.1937
Дочь: Соколова (Бахвалова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
08.01.1939
Сын: Бахвалов Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
09.08.1946
Дочь: Каюмова (Бахвалова) Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна
Смерть
17.06.1990