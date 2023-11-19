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Бахвалов Николай Михайлович

Место рождения

Ожиганово, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

22.08.1911

Дата смерти

17.06.1990

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911

Отец: Бахвалов Михаил Михайлович

Мать: Бахвалова Анна Михайловна

Ожиганово, Солигаличский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
13.08.1937

Дочь: Соколова (Бахвалова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.01.1939

Сын: Бахвалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
09.08.1946

Дочь: Каюмова (Бахвалова) Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Бахвалова (Колганова) Клавдия Ивановна

Смерть
17.06.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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