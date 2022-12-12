Василенко Геннадий Эдуардович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасиленко Геннадий Эдуардович

Василенко Геннадий Эдуардович

avatar

Место рождения

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан

Дата рождения

22.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1958

Отец: Фриндт Эдуард Яношевич

Мать: Василенко Лидия Константиновна

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Военная служба
С 02.11.1977
Бракосочетание
09.08.1980

Жена: Василенко Лариса Михайловна

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
13.04.1981

Дочь: Ларина Кристина Геннадьевна

Мать ребёнка: Василенко Лариса Михайловна

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
30.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Василенко Лариса Михайловна

Нефтекумск, Нефтекумский, Ставропольский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close