Василенко Геннадий Эдуардович
Место рождения
Дата рождения22.07.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1958
Военная служба
С 02.11.1977
Бракосочетание
09.08.1980
Рождение ребёнка
13.04.1981
Дочь: Ларина Кристина Геннадьевна
Мать ребёнка: Василенко Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
30.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Василенко Лариса Михайловна