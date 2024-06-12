Долгих Назарий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долгих Павел Назаров
Мать ребёнка: не указана
Гребеневка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Долгих) Прасковья Назарова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Долгих Мартин Назарьев/Назаров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно