Долгих Назарий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Назарий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Павел Назаров

Мать ребёнка: не указана

Гребеневка, Суриковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долгих Самсон Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Долгих) Прасковья Назарова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Долгих Герасим Назаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Долгих Мартин Назарьев/Назаров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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