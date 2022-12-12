Гребенщикова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1932
Сын: Гребенчиков Алексей Фомич
Отец ребёнка: Гребенщиков Фома
Осинники, Осинниковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бузова Мария Фоминична
Отец ребёнка: Гребенщиков Фома
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гребенщиков Фома
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гребенщиков Фома