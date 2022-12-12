Инякина Екатерина Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инякина Екатерина Епифановна

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Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828

Сын: Инякин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Инякин Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Сын: Инякин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Инякин Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1860

Сын: Инякин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
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