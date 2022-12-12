Инякина Екатерина Епифановна
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Инякин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Инякин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Инякин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно