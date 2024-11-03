Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков Артемьевич (Артемиевич)
Мать: Ирина Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Егоровна
Смерть
До 1857