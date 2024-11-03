Федор Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФедор Яковлевич

Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1857

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Около 1806 г.р.

Жена

Около 1826 г.р.

Дети

Около 1846 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков Артемьевич (Артемиевич)

Мать: Ирина Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Егоровна

Смерть
До 1857

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