Казакова (Перова) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова (Перова) Варвара Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880

Отец: Перов Петр Иванович

Мать: Перова (Аманова) Олимпиада Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Павел Фёдорович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Казаков Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Перенова (Казакова) Александра Павловна

Отец ребёнка: Казаков Павел Фёдорович

Смерть
Неизвестно

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