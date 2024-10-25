Казакова (Перова) Варвара Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1880
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Миротворцева (Казакова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Казаков Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Перенова (Казакова) Александра Павловна
Отец ребёнка: Казаков Павел Фёдорович
Смерть
Неизвестно