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Васса Григорьевна

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Место рождения

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Григорий Иванович

Мать: Ирина Андреевна

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
17.02.1861

Муж: Петр Степанович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Стефанов (Селятино), Арсений Николаев (Бережки) | По невесте | Димитрий Андреев (Буяново)
Рождение ребёнка
1867

Сын: Петров Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Капилова Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Степанович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Петров Прохор Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Петров Никанор Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Петров Сергей Петрович

Отец ребёнка: Петр Степанович

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
30.08.1897
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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