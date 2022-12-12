Васса Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Григорий Иванович
Мать: Ирина Андреевна
Бракосочетание
17.02.1861
Муж: Петр Степанович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручители по женихе | Василий Стефанов (Селятино), Арсений Николаев (Бережки) | По невесте | Димитрий Андреев (Буяново)
Рождение ребёнка
1867
Сын: Петров Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Капилова Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.10.1885
Отец ребёнка: Петр Степанович
Крещение
30.08.1897
Церковь во Имя Воскресения Христова, Село Руново, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно