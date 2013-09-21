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Григорьева Галина Трофимовна

Место рождения

Свердловская обл., Туринский р-он, с. Кальтюки

Дата рождения

23.11.1927

Дата смерти

21.09.2013

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927

Отец: Григорьев Трофим Гаврилович

Мать: Григорьева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
23.01.1951

Сын: Григорьев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Вепрев Николай

Рождение ребёнка
27.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Родионов Владимир Иосифович

Смерть
21.09.2013
Ницинское, Ирбитское, Свердловская область

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