Григорьева Галина Трофимовна
Место рожденияСвердловская обл., Туринский р-он, с. Кальтюки
Дата рождения23.11.1927
Дата смерти21.09.2013
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1927
Рождение ребёнка
23.01.1951
Сын: Григорьев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Вепрев Николай
Рождение ребёнка
27.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Родионов Владимир Иосифович
Смерть
21.09.2013
Ницинское, Ирбитское, Свердловская область